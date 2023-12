Fehlende Schraubenmutter bringt Flugzeugbauer Boeing in Bedrängnis

Washington: Die Probleme des US-Flugzeugbauers Boeing mit dem Modell 737 MAX reißen nicht ab. Dieses Mal geht es um einen Bolzen im Ruderkontrollsystem. Einer Fluggesellschaft war zuvor im Rahmen einer Routinewartung eine fehlende Schraubenmutter an dem Bolzen aufgefallen. Die amerikanische Luftfahrtaufsicht zeigte sich besorgt. Sie rief die Betreiber jüngerer Flugzeuge vom Typ Boeing 737 MAX auf, dieses System zu überprüfen. Die Behörde wolle diese Inspektionen genau überwachen und bei Bedarf zusätzliche Maßnahmen in Betracht ziehen, hieß es weiter. Boeing betonte, ausgelieferte 737 MAX-Flugzeuge könnten weiter sicher fliegen. Produktion und Auslieferung der Maschinen würden fortgesetzt. Boeing musste Flugzeuge dieses Modells nach zwei Abstürzen mit mehr als 340 Todesopfern monatelang am Boden lassen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 28.12.2023 23:15 Uhr