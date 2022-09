Nachrichtenarchiv - 15.09.2022 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Basel: Der schweizer Tennis-Star Roger Federer beendet seine Karriere. Der Laver-Cup in London in der kommenden Woche werde sein letzter Einsatz auf der ATP-Tour, kündigte der 41-Jährige an. Der gebürtige Baseler hat 20 Grand-Slam-Titel und insgesamt 103 Einzel-Titel gewonnen. Er war 2008 in Peking Olympiasieger im Doppel und holte mit der Schweiz 2014 den Davis Cup.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.09.2022 16:00 Uhr