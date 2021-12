Fed senkt Wirtschaftsprognose und bremst Anleihekäufe

Nachrichtenarchiv - 15.12.2021 23:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: Die US-Notenbank hat erneut ihre Prognose für das Wirtschaftswachstum in diesem Jahr gesenkt. Sie geht jetzt nur noch von einem Wachstum von 5,5 Prozent aus. Im September waren es noch 5,9, im Juni noch 7 Prozent. Für das kommende Jahr rechnet die Fed nur noch mit 4 Prozent Wachstum in der weltgrößten Volkswirtschaft. Angesichts der hohen Inflation will die US-Notenbank ihre Anleihekäufe zur Stützung der Weltwirtschaft so stark senken, das sie im März enden könnten. Das würde den Weg für Erhöhungen der Leitzinsen im kommenden Jahr ebnen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 15.12.2021 23:45 Uhr