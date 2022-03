Fed hebt erstmals wieder die Zinsen an

USA wollen für weitere 800 Millionen Dollar Waffen an die Ukraine liefern

Kiew: Der russische Vorschlag einer Neutralität der Ukraine nach schwedischem Vorbild ist von Kiew zurückgewiesen worden. Präsidentenberater Poldoljak erklärte, es müsse stattdessen ein ukrainisches Modell geben. Das soll auch Sicherheitsgarantien von politischen Partnern enthalten, die Waffen liefern, sollte die Ukraine angegriffen werden. Der ukrainische Präsident Selenskyj hat sich heute in einer Videoschalte an die USA gewandt und mehr Waffen für sein Land gefordert. Am Abend sagte US-Präsident Biden der Ukraine weitere Militärhilfen in Höhe von über 800 Millionen Dollar zu. In Mariupol soll ein russisches Flugzeug ein Theater bombardiert haben, in dem hunderte Menschen Zuflucht gesucht haben. Das teilte das Rathaus in der ukrainischen Stadt mit. Über Tote oder Verletzte gibt es keine Informationen. Alle Angaben lassen sich auch nicht überprüfen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 16.03.2022 19:45 Uhr