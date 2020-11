FDP zieht wegen PKW-Maut vor Gericht

Nachrichtenarchiv - 07.11.2020 06:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die FDP wendet sich wegen der gescheiterten PKW-Maut an das Bundesverfassungsgericht. Konkret wirft der verkehrspolitische Sprecher der Partei, Luksic, der Bundesregierung vor, verschiedene schriftliche Fragen zum Thema entweder nicht vollständig oder falsch beantwortet zu haben. In einem Statement forderte Luksic Klarheit von Verkehrsminister Scheuer, notfalls will er das durch Druck durch die Gerichte erreichen. Das aktuelle Schiedsverfahren bezeichnete er als eine Art Black Box, weil seine Fragen dadurch nicht beantwortet werden müssen. Dieses läuft zwischen dem Bund und den eigentlich vorgehesehenen Maut-Betreibern, die 560 Millionen Euro Schadenersatz fordern. Der Bund hatte die Verträge gekündigt, nachdem der Europäische Gerichtshof der deutschen Maut den Riegel vorgeschoben hatte. Das Bundesverkehrsministerium weist allerdings alle Ansprüche zurück. Scheuers Verhalten wird derzeit auch in einem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss geklärt.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 07.11.2020 06:45 Uhr