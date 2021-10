FDP wirft Union nach Sondierung Indiskretion vor

Nachrichtenarchiv - 05.10.2021 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Nach ihrem ersten Sondierungsgespräch wirft die FDP der Union Indiskretion vor. Der stellvertretende FDP-Vorsitzende Vogel twitterte, er habe am Wochenende an drei Sondierungsgesprächen teilgenommen. Aus zweien lese und höre man nichts. Aus dem dritten würden angebliche Gesprächsinhalte an die Medien durchgestochen. Zitat: "Das fällt auf, liebe Union - und es nervt!". Ähnlich hatte sich die FDP-Bundestagsabgeordnete Weeser geäußerte und gefragt, wie so Vertrauen für eine Zusammenarbeit entstehen solle. Ihr SPD-Kollege Stegner sagte dem „Handelsblatt“, bei der Union gehe es drunter und drüber. Interne Konflikte, Führungslosigkeit und ein Bruch der Vertraulichkeit passten ins Bild und dokumentierten die Regierungsunfähigkeit von CDU und CSU. - Heute wollen Union und Grüne das erste Mal über eine mögliche Jamaika-Koalition sprechen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 05.10.2021 01:00 Uhr