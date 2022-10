FDP will sich in Berlin deutlicher positionieren

Nachrichtenarchiv - 10.10.2022 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: (Auch) FDP-Chef Lindner sieht die Wahl in Niedersachsen als Rückschlag für seine Partei. Die Liberalen wollen nach den Worten von Generalsekretär Djir-Sarai nun dafür sorgen, dass ihre Stimme in der Berliner Koalition deutlicher wahrgenommen wird. Und Partei-Vize Kubicki fordert, eigene Positionen - so wörtlich - "deutlicher zu markieren". SPD-Fraktionschef Mützenich warnte die FDP im Morgenmagazin von ARD und ZDF davor, sich an ihren Berliner Partnern "abzuarbeiten". Generalsekretär Kühnert sagte im BR, FDP-Chef Lindner habe auf die staatspolitische Verantwortung seiner Partei verwiesen. Man könne vor der großen Krise, in der Deutschland steckt, nicht davonlaufen und nur gemeinsam als Koalition Erfolg haben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.10.2022 08:00 Uhr