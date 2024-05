FDP will Rente mit 63 abschaffen und längeres Arbeiten honorieren

Berlin: Mehrere FDP-Politiker haben sich angesichts des Streits in der Bundesregierung über das Rentenpaket II für eine Einschränkung der Rente mit 63 ausgesprochen. FDP-Generalsekretär Djir-Sarai sagte der "Bild am Sonntag", der vorgezogene Ruhestand entziehe dem Arbeitsmarkt wertvolle Fachkräfte. Wer länger arbeiten wolle, solle das zudem unter - so wörtlich "attraktiven Bedingungen" machen können. Auch der sozialpolitische Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion, Kober, sagte der Zeitung, die Rente mit 63 schade dem Arbeitsmarkt, die Rentenkosten müssten runter. Ein von Arbeitsminister Heil und Finanzminister Lindner geplantes Rentenpaket soll das Rentenniveau stabilisieren. Die FDP-Fraktion im Bundestag hatte angekündigt, dem Paket in der jetzigen Form im Bundestag nicht zuzustimmen. Sie fordert einen geringeren Anstieg der Rentenbeiträge ab 2028.

