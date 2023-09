FDP will reduzierte Mehrwertsteuer in der Gastronomie beibehalten

Berlin: Die FDP will die reduzierte Mehrwertsteuer in der Gastronomie über das Jahresende hinaus beibehalten. Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Köhler sagte der "Augsburger Allgemeinen", eine Rückkehr zum alten Mehrwertsteuersatz könnte zum Todesstoß für viele Betriebe werden. Außerdem würde auch Essen in Supermärkten und zum Mitnehmen mit dem ermäßigten Satz besteuert, genau wie ausgelieferte Gerichte. Warum Gerichte in der Gaststube mit 19 Prozent besteuert werden sollen, sei logisch nur schwer zu begründen, so Köhler. Deutliche Preissteigerungen führten sonst dazu, dass sich immer weniger Menschen den Restaurantbesuch leisten können. Seit Corona gilt in der Gastronomie die reduzierte Mehrwertsteuer von sieben statt 19 Prozent - aber nur noch bis zum Ende des Jahres.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.09.2023 07:00 Uhr