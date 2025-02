FDP will im Wahlkampf mit umfassender Steuerreform punkten

Potsdam: Zwei Wochen vor der Bundestagswahl hat ein Parteitag der FDP einen sogenannten Wahlaufruf beschlossen. Darin sind die Kernpunkte der Liberalen enthalten. Sie fordern zum Beispiel eine grundlegende Kehrtwende in der Wirtschaftspolitik und wollen die illegale Migration begrenzen. Konkret macht sich die FDP unter anderem für eine umfassende Steuerreform stark, um Bürger und Unternehmen zu entlasten. Die Partei wirbt außerdem für das Festhalten an der Schuldenbremse und für ein Abrücken von - so wörtlich - illusorischen Zielen beim Klimaschutz. Was ein künftiges Regierungsbündnis angeht, nennt die FDP als Ziel eine Koalition mit der Union. Ein erneutes Bündnis mit den Grünen wird in dem Wahlaufruf ausgeschlossen. Jeder Form von Zusammenarbeit mit AfD, Linken und BSW erteilen die Liberalen ebenfalls eine Absage.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.02.2025 18:00 Uhr