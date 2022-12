FDP will Flexibilisierung des Renteneintrittsalters

Nachrichtenarchiv - 13.12.2022 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der stellvertretende FDP-Vorsitzende Vogel plädiert für eine Flexibilisierung des Rentenalters. Zur Begründung sagte er, er sei davon überzeugt, dass niemand mehr den Menschen vorschreiben müsse, wann sie in Rente zu gehen haben - auch weil die Lebensläufe immer unterschiedlicher werden. Als Vorbild verwies Vogel auf das Modell eines flexiblen Renteneintrittsalters in Schweden. Niedersachsens Ministerpräsident Weil plädiert für ein ähnliches System. Die Gewerkschaft Verdi setzt sich dafür ein, dass die Regelungen für einen früheren Renteneintritt bestehen bleiben. STOPP Verdi-Chef Wernecke verwies im Interview mit der "Stuttgarter Zeitung" darauf, dass viele Menschen hohe finanzielle Einbußen für einen früheren Renteneintritt in Kauf nehmen, weil sie darin den einzigen Ausweg aus einer zu hohen Arbeitsbelastung sehen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.12.2022 12:00 Uhr