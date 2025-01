FDP will Abschiebungen nach Afghanistan an Entwicklungshilfe koppeln

Berlin: Im Streit um die Migrationspolitik will die FDP nun den Druck auf andere Staaten erhöhen. Parteichef Lindner forderte im Interview mit der "Bild", die Entwicklungshilfe künftig an die Bereitschaft zu koppeln, abgelehnte Asylbewerber aus Deutschland zurückzunehmen. Als Beispiel nannte er Afghanistan. Das Land habe in den vergangenen drei Jahren eine Milliarde Euro an Unterstützung erhalten. Ohne ein Abkommen zur automatisieren Rücknahme afghanischer Staatsagehöriger sollten solche Zahlungen nicht mehr erfolgen, so der FDP-Vorsitzende. Lindner kündigte zudem an, den für diese Woche geplanten Gesetzentwurf der Union für schärfere Asylregeln auf einen solchen Automatismus hin zu prüfen.

