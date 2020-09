FDP will 2021 Regierungsverantwortung übernehmen

Europäische Länder melden rapide stiegende Corona-Fallzahlen

Berlin: Das deutsche Gesundheitssystem ist nach Einschätzung von Gesundheitsminister Spahn trotz der steigenden Zahl von positiven Corona-Tests noch nicht überlastet. Spahn schrieb auf Twitter, gleichwohl betrachte er die Dynamik in Europa mit großer Sorge. So wurden in Frankreich innerhalb eines Tages mehr als 13.000 Neuinfektionen bestätigt. In Spanien wurde in dieser Woche die Marke von 600.000 nachgewiesenen Ansteckungen überschritten. Das Paul-Ehrlich-Institut geht davon aus, dass spätestens Anfang 2021 ein Corona-Impfstoff zugelassen wird. Derzeit sind neun Substanzen in der abschließenden dritten Testphase.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 19.09.2020 15:00 Uhr