FDP verliert wegen Berlin-Ergebnis einen Sitz im Bundestag

Berlin: Die Teil-Wiederholung der Bundestagswahl in Berlin hat geringe Veränderungen für das Gesamtergebnis ergeben. CDU und AfD erzielten leichte Zugewinne, Einbußen gab es für die Ampelparteien. Das Gesamtergebnis der FDP verschlechterte sich um 0,9 Punkte auf 8,1 Prozent - sie liegt jetzt hinter der AfD und hat einen Sitz weniger im Bundestag. Wegen der niedrigen Wahlbeteiligung hat Berlin insgesamt vier Bundestagsmandate verloren, drei gehen an Listenkandidaten aus anderen Bundesländern. Keine Veränderung gibt es bei den Direktmandaten. Wegen fehlender oder falscher Wahlzettel und teils zu langer Öffnungszeiten musste die Wahl in einem Fünftel aller Berliner Wahlbezirke wiederholt werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.02.2024 08:00 Uhr