FDP verlangt Änderungen bei EU-Beschluss zu Verbrennerverbot

Das Wetter: Wolken, etwas Sonne, örtlich Regen

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag überwiegend bewölkt, in Teilen Frankens und Schwabens sonnig. In Alpennähe und im Südosten Regen. Höchstwerte 14 bis 21 Grad. In der Nacht von den Alpen bis nach Niederbayern noch Regen, Tiefstwerte 12 bis 7 Grad. Morgen vom östlichen Alpenrand bis ins Rottal vereinzelt Regen, sonst trocken. Am Wochenende sonnig, Höchstwerte morgen 18 bis 25, am Wochenende 23 bis 29 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 09.06.2022 14:45 Uhr