FDP unterstützt Wiederwahl von Bundespräsident Steinmeier

Berlin: Die FDP hat sich für eine zweite Amtszeit von Bundespräsident Steinmeier ausgesprochen. Parteichef Lindner sagte wörtlich: "Herr Steinmeier ist eine herausragende Persönlichkeit und hat sich in Zeiten gesellschaftlicher Polarisierung um den Zusammenhalt in unserem Land verdient gemacht." Lindner zufolge unterstützen die FDP-Fraktionen in Bund und Ländern die Bewerbung Steinmeiers um die Wiederwahl. In der Bundesversammlung Mitte Februar haben die Ampel-Parteien SPD, Grüne und FDP eine Mehrheit. Noch ist aber unklar, wie sich die Grünen positionieren.

Quelle: BR24 Nachrichten, 23.12.2021 01:00 Uhr