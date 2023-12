FDP und Özdemir wollen Aus für Agrardiesel abwenden

Berlin: Bundesfinanzminister Lindner und die FDP-Fraktion wollen die geplante Streichung von Diesel-Subventionen für Landwirte abwenden. Fraktionschef Dürr sagte, man halte die starke Belastung für die Agrarbetriebe für nicht zustimmungsfähig. Die Landwirte bräuchten faire Wettbewerbsbedingungen im europäischen Vergleich. Der Finanzminister habe deshalb schon zugesagt, der Regierung Alternativen vorzulegen. Im "Bericht aus Berlin" verwies Lindner darauf, dass auch Agrarminister Özdemir Bedenken geäußert habe. Özdemir rief die Ampel-Koalition seinerseits auf, den Beschluss zu überdenken. Dem Redaktionsnetzwerk Deutschland sagte er, bei schweren Landmaschinen sei das Problem, dass es nicht wie bei PKWs Elektro-Alternativen gebe. Den Ärger der Landwirte über den Beschluss könne er gut verstehen. Özdemir will laut Bild-Informationen bei der Großdemo des Bauernverbands heute in Berlin eine Rede halten. Am Aus für die E-Auto-Förderung will Finanzminsiter Lindner allerdings nicht rütteln, das hat am Abend er im Ersten klar gemacht.

Sendung: BR24 Nachrichten, 18.12.2023 02:00 Uhr