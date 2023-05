FDP und Ökonomin kritisieren Habecks Vorstoß für Deckelung des Industriestrompreises

Meldungsarchiv - 05.05.2023 19:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Die Pläne von Wirtschaftsminister Habeck für eine Deckelung des Industriestrompreises bei sechs Cent pro Kilowattstunde stoßen bei der FDP auf Kritik. Finanzminister Lindner sieht dafür nach eigener Darstellung keinen finanziellen Spielraum. Sein Parteikollege, der Energiepolitiker Kruse, sagte, anstatt Geld zu versprechen, das nicht vorhanden sei, sollte Habeck lieber an Konzepten für kluge Rahmenbedingungen für die Industrie arbeiten, so Kruse. Ähnlich sieht das die Ökonomin und Wirtschaftsweise Grimm. Der "Augsburger Allgemeinen" sagte sie, man sollte in die Stärkung von Standortvorteilen investieren, anstatt zu versuchen, Standortnachteile abzufedern. Sie nannte es besonders skurril, dass nun zunächst das Stromangebot durch das Abschalten der Kernkraftwerke reduziert worden sei, man jetzt aber mit Milliardensubventionen den Strompreis senken wolle.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.05.2023 19:00 Uhr