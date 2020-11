FDP und Handelsverband kritisieren Einschränkungen für Einzelhandel

Nachrichtenarchiv - 25.11.2020 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die FDP und der Handelsverband HDE haben die geplanten Einschränkungen für den Einzelhandel kritisiert. HDE-Geschäftsführer Genth warnte vor langen Warteschlangen vor den Läden, wenn nur noch wenige Menschen gleichzeitig den Supermarkt oder das Modehaus in der Innenstadt betreten dürften. Das aber könnte den Kunden den Eindruck von erhöhter Nachfrage und Warenknappheit vermitteln und damit am Ende zu erneuten Hamsterkäufen führen, so Genth. Der HDE fordert, bei der aktuellen Regelung von zehn Quadratmetern pro Kunde zu bleiben. FDP-Chef Lindner nannte eine Verschärfung dieser Regel im BR ein Verödungsprogramm für Innenstädte. Der Vorschlag schraube die Marktanteile von Amazon nur in noch höhere Höhen und sei als Maßnahme nicht erforderlich.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 25.11.2020 11:00 Uhr