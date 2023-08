FDP und Grüne streiten weiter über Entlastungen für Unternehmen

Berlin: Im Streit über die Finanzierung der Kindergrundsicherung wollen Familienministerin Paus und Finanzminister Lindner in den kommenden zwei Wochen eine Einigung erzielen. Weil es noch Klärungsbedarf gebe, werde das entsprechende Gesetz auf die Tagesordnung der Kabinettsklausur in Meseberg Ende August gesetzt, sagte Paus der "FAZ". Die Grünen-Politikerin wörtlich: "Investitionen in unsere Kinder sind Investitionen in die Zukunft Deutschlands." Es brauche gute Rahmenbedingungen für Familien, damit Eltern überhaupt erwerbstätig sein könnten. Paus hatte gestern mit ihrem Veto verhindert, dass das Gesetz mit milliardenschweren Steuererleichterungen für die Wirtschaft vom Kabinett beschlossen werden konnte. Lindner nannte es nicht hilfreich, "unterschiedliche Vorhaben sachfremd miteinander zu verknüpfen."

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.08.2023 22:00 Uhr