FDP und Grüne stellen Zusammenarbeit mit Ditib infrage

Berlin: Grüne und FDP kritisieren den Umgang des Islamverbands Ditib mit dem Terrorangriff der Hamas auf Israel und stellen die staatliche Zusammenarbeit infrage. Die innenpolitische Sprecherin der Grünen, Kaddor, sagte den Zeitungen der Mediengruppe Bayern, da sich der größte Islamverband in Deutschland zum wiederholten Mal nicht klar und eindeutig positioniert habe, könne es ein "Weiter So" in der Zusammenarbeit nicht geben. Die religionspolitische Sprecherin der FDP-Fraktion, Bubendorfer-Licht, sagte, man erwarte eine klare und unmissverständliche Positionierung und Kommunikation der Ditib, dass jegliche antisemitische Tendenzen oder Äußerungen, die das Existenzrecht Israels infrage stellen, nicht geduldet werden. Der Islamverband habe in vielen Bundesländern Einfluss auf den Islamunterricht, diese Vereinbarungen sollten überprüft werden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 04.11.2023 10:15 Uhr