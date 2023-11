FDP und Grüne stellen Zusammenarbeit mit Ditib infrage

Berlin: Vor dem Hintergrund des Krieges in Israel und Gaza stellen FDP und Grüne die staatliche Zusammenarbeit mit dem Islamverband Ditib in Frage. Die innenpolitische Sprecherin der Grünen, Kaddor, beklagt in den Zeitungen der Mediengruppe Bayern, dass sich Ditib mit Blick auf den Terrorangriff der Hamas nicht klar und eindeutig positioniert habe. Es könne deswegen nicht einfach ein Weiter-So geben. Ähnlich äußerte sich die religionspolitische Sprecherin der FDP-Fraktion, Bubendorfer-Licht.

Sendung: BR24 Nachrichten, 04.11.2023 05:00 Uhr