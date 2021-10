FDP und Grüne liegen in der Verteidigungspolitik teils weit auseinander

Sturmtief "Ignatz"sorgt für Schäden und Behinderungen

Würzburg: Das Sturmtief "Ignatz" fegt über Bayern hinweg. Bislang hat der Sturm vor allem in Unterfranken Schäden angerichtet. Dort stürzten Bäume, Bauzäune und Gerüste um, Dächer wurden beschädigt. An einzelnen Orten ist die Stromversorgung unterbrochen. Die Feuerwehr Würzburg rief die Menschen auf, nicht notwendige Aufenthalte im Freien zu vermeiden. Die Bahn teilt inzwischen mit, dass die ICE-Züge zwischen Würzburg und Nürnberg entfallen, im Regionalverkehr in Franken mussten mehrere Linien gesperrt werden, im Münchner Umland fallen S-Bahnen aus. In Nordrhein-Westfalen stellte die Bahn den Fernverkehr sogar vorübergehend ganz ein. An der Nordseeküste warnen die Behörden vor einer Sturmflut heute Abend.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 21.10.2021 12:00 Uhr