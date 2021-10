FDP und Grüne kritisieren Ende der kostenfreien Corona-Tests

Nachrichtenarchiv - 11.10.2021 11:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Abgeordnete von FDP und Grünen haben das Ende der kostenfreien Corona-Tests kritisiert. Der bayerische FDP-Bundestagsabgeordnete Ullmann sagte in der ARD, die Politik wolle die Menschen dazu erziehen, sich impfen zu lassen. Seiner Meinung nach blockierten sie dann aber erst recht. Die Maßregeln seien letztendlich nichts anderes als eine indirekte Impfpflicht, indem man Druck aufbaue. Er wünsche sich, dass man die Impfungen zu den Menschen bringe, so der Infektiologe. Auch der Grünen-Gesundheitspolitiker Dahmen hat sich für weiterhin kostenfreie Tests ausgesprochen: Man sei mit der Impfquote noch nicht so weit, dass man auf das Testen verzichten könne, so Dahmen. Der bayerische Gesundheitsminister Holetschek hat die von heute an geltende Kostenpflicht dagegen verteidigt. Im BR24-Thema-des-Tages sagte er, da man sich impfen lassen könne, dürften die Kosten der Tests nicht mehr zu Lasten der Solidargemeinschaft gehen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 11.10.2021 11:15 Uhr