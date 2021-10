FDP und Grüne demonstrieren Zuversicht

Nachrichtenarchiv - 01.10.2021 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: FDP und Grüne sehen sich nach ihren neuerlichen Beratungen am Vormittag auf einem guten Weg zu einer gemeinsamen Regierungsbildung. Beide Seiten betonten, es gehe darum, für einen Aufbruch in Deutschland zu sorgen. Man wolle deshalb nicht nur den kleinsten gemeinsamen Nenner erreichen, sagte Grünen-Chefin Baerbock. Von einem Austausch in guter Atmosphäre sprach FDP-Chef Lindner. Man wolle durch die Gespräche das Trennende überwinden und Brücken suchen. Zu Inhalten und möglichen Streitpunkten äußerten sich beide Seiten nach dem Treffen nicht. Derweil wirbt die SPD weiter für eine Ampel-Koalition - Parteichef Walter-Borjans sagte der "Passauer Neuen Presse" die Sozialdemokraten hätten vom Wähler einen klaren Regierungsauftrag erhalten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 01.10.2021 18:00 Uhr