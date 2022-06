FDP und CSU lehnen Übergewinnsteuer ab

Politiker gehen von Amokfahrt am Kudamm aus

Berlin: Der tödliche Vorfall mit einem Auto an der Gedächtniskirche wird von der Politik als Amokfahrt eingestuft. Die Polizei teilte mit, sie habe die Wohnung des Verdächtigen durchsucht. Der Mann sei psychisch auffällig und wohl Einzeltäter gewesen. Hinweise auf einen politischen Hintergrund gebe es nicht. Auch Bundeskanzler Scholz, Berlins Regierende Bürgermeisterin Giffey und die Berliner Innensenatorin Spranger sprachen von einer Amoktat. Ein 29-jähriger Mann war gestern am Berliner Kudamm mit hoher Geschwindigkeit in eine Menschengruppe gefahren. Er erfasste eine Realschulklasse aus dem nordhessischen Bad Arolsen, die auf Abschlussfahrt in Berlin war. Eine Lehrerin wurde getötet, rund 20 Menschen erlitten zum Teil schwere Verletzungen. Mehrere von ihnen sollen noch in Lebensgefahr schweben.

