FDP und CSU kommen zu Jahresauftaktsitzungen zusammen

Stuttgart: Wenige Tage nach dem knappen Votum der FDP-Mitglieder für einen Verbleib in der Ampel sind die Liberalen zu ihrem traditionellen Dreikönigstreffen zusammengekommen. Zur Stunde spricht der Bundesvorsitzende Lindner in der Stuttgarter Staatsoper. Angesichts der angespannten Hochwasserlage in Teilen Deutschlands wird erwartet, dass Lindner sich auch zur Haushaltslage des Bundes äußert. Der Finanzminister hatte Forderungen aus der SPD nach einem Aussetzen der Schuldenbremse wegen der Überschwemmungen zurückgewiesen. Auch die CSU-Landesgruppe im Bundestag startet heute in ihre traditionelle Winterklausur. Im oberbayerischen Kloster Seeon soll es drei Tage unter anderem um das Thema Migration, die Europawahl im kommenden Juni sowie um den Krieg Russlands gegen die Ukraine gehen. Im Vorfeld war bereits bekannt geworden, dass die Christsozialen für eine deutliche Aufrüstung der Bundeswehr werben wollen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 06.01.2024 12:15 Uhr