FDP trifft sich zu Sonderparteitag in Potsdam

Potsdam: Die FDP kommt heute zu einem Sonderparteitag zusammen. Zwei Wochen vor der Bundestagswahl will die Partei einen sogenannten Wahlaufruf beschließen, der die Kernpunkte ihres Programms enthält. Die FDP sei bereit, Verantwortung für Deutschland zu übernehmen, heißt es im vorliegenden Entwurf. Auf der Rednerliste des rund vierstündigen Treffens in Potsdam stehen Parteichef und Spitzenkandidat Lindner, Vizechef Kubicki und Generalsekretär Buschmann. Die Liberalen müssen bei der kommenden Wahl um einen Einzug ins Parlament bangen. Aktuellen Meinungsumfragen zufolge kommen sie auf 4 Prozent und könnten somit an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern. Während die FDP auf eine schwarz-gelbe Koalition hofft, warnte Unionskanzlerkandidat Merz kürzlich, jede Stimme für die FDP könnte eine verlorene Stimme sein.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.02.2025 11:00 Uhr