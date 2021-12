FDP stimmt über Koalitionsvertrag ab

Nachrichtenarchiv - 05.12.2021 05:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Als zweite Ampel-Partei will die FDP heute über den mit SPD und Grünen verhandelten Koalitionsvertrag abstimmen. Ein Ja zu dem 177-Seiten-Papier gilt als sicher. Wegen der Corona-Pandemie halten die Liberalen ihren Parteitag digital ab.In der Berliner Tagungshalle sind nur die engste Parteispitze und ein Kernteam für die Organisation anwesend; alle übrigen Teilnehmer werden digital zugeschaltet. Vor der Beratung und Abstimmung hält FDP-Chef Lindner eine Rede. Gestern hatten bereits auf einem SPD-Parteitag fast 99 Prozent der Delegierten dem Koalitionsvertrag zugestimmt. Morgen wird außerdem das Ergebnis der Urabstimmung unter den Grünen-Mitgliedern erwartet. Bei einer Zustimmung könnte der Koalitionsvertrag am Dienstag offiziell unterzeichnet werden, am Mittwoch will sich Olaf Scholz dann im Parlament zum Bundeskanzler wählen lassen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 05.12.2021 05:00 Uhr