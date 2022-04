FDP stimmt für schnelle Lieferung schwerer Waffen an Ukraine

Nachrichtenarchiv - 23.04.2022 22:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die FDP spricht sich dafür aus, rasch schwere Waffen an die Ukraine zu liefern. Beim Bundesparteitag stimmte laut Präsidium eine überwältigende Mehrheit einem entsprechenden Antrag des FDP-Bundesvorstands zu. Darin heißt es, auch die deutsche Industrie solle rasch Rüstungsgüter bereitstellen, für die Deutschland wie angekündigt die Finanzierung übernehme. Die FDP begrüßt den angekündigten Ringtausch, bei dem mehrere NATO-Verbündete der Ukraine bereits eingeführte Waffensysteme überlassen und dafür Nachschub aus Deutschland bekommen. Der neue Generalsekretär Djir-Sarai sagte, bei der Unterstützung der Ukraine komme es auf jede Stunde an. Allerdings dürfe die eigene Verteidigungsfähigkeit nicht beeinträchtigt werden und Deutschland dürfe keine Kriegspartei werden. Am Nachmittag hatten die Delegierten Djir-Sarai mit 89 Prozent der Stimmen ins Amt gewählt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.04.2022 22:00 Uhr