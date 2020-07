FDP spricht sich für Aufhebung des Verkaufsverbots an Sonntagen aus

Nachrichtenarchiv - 24.07.2020 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Um die Konjunktur in der Corona-Krise anzukurbeln, hat sich die FDP für eine Lockerung des Verkaufsverbots am Sonntag ausgesprochen. Partei-Chef Lindner sagte der Funke-Mediengruppe wörtlich: "Mir würde schon reichen, wenn die Kommunen an zwölf Sonntagen im Jahr die Geschäfte öffnen könnten." Wenn das gelänge, ohne dass die Kommunen eine Klage der Gewerkschaften fürchten müssen, wäre viel erreicht.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.07.2020 08:00 Uhr