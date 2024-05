FDP-Spitze stellt Bürgergeld und Rente mit 63 in Frage

Berlin: Das FDP-Präsidium hat am Vormittag ein Fünf-Punkte-Programm verabschiedet, indem sie die Rente mit 63, das Bürgergeld in seiner jetzigen Form sowie Ausgaben für die Entwicklungspolitik in Frage stellt. Das Bürgergeld und die abschlagsfreie Rente setzten in ihrer jetzigen Ausgestaltung Fehlanreize, die man sich nicht leisten könne, heißt es darin. Generalsekretär Djir-Sarai erklärte, für die FDP seien diese Forderungen zur Stärkung der Konjunktur zentral, man werde nicht locker lassen, in der Koalition ihre Umsetzung zu fordern. Dazu gehöre auch die Einhaltung der Schuldenbremse. Kritik kam schon vor der Veröffentlichung des Papiers vom Koalitionspartner. Grünen-Fraktionsvize von Notz plädierte angesichts der weltweiten Herausforderungen für eine Lockerung der Schuldenbremse. Und von der SPD hieß es, man ließe nicht an der abschlagsfreien Rente nach 45 Berufsjahren rütteln.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 13.05.2024 16:00 Uhr