FDP-Spitze erleichtert nach Votum für Ampel-Verbleib

Berlin: FDP-Chef Lindner zeigt sich zufrieden mit dem Ausgang der Mitgliederbefragung zum Verbleib in der Ampel-Koalition. Lindner bezeichnete das Ergebnis als Auftrag für ein liberales Profil im Regierungshandeln. Fraktionsvize Kuhle zeigte sich erleichtert. Das Ergebnis zwinge die Partei aber auch zu konzentrierter Sacharbeit in der Koalition. 52 Prozent der FDP-Mitglieder hatten dafür gestimmt, die Koalition mit SPD und Grünen weiterzuführen, 48 Prozent dagegen. Die Beteiligung lag allerdings nur bei 40 Prozent. // Einer der Initiatoren des Mitgliederentscheids und Befürworter für ein Ende der Koalition, Nölke, äußerte sich angesichts des knappen Ausgangs zufrieden. Nölke erwartet nun, dass die FDP mehr Profil in der Regierungsarbeit zeigt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.01.2024 06:00 Uhr