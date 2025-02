FDP-Sonderparteitag soll Wahlaufruf beschliessen

Potsdam: Die FDP will auf einem Sonderparteitag für den Endspurt im Wahlkampf mobilisieren. Nach dem Ende der Ampel-Koalition liegen die Liberalen in den Umfragen unter der fünf Prozent-Hürde. Der Parteitag wird von FDP-Vize Kubicki eröffnet. Parteichef Lindner will dann in seiner Rede den Wahlaufruf einbringen. Darin sind die Kernpunkte des Wahlprogramms enthalten. Die Liberalen setzen auf eine Regierungskoalition mit der Union. Deren Spitzenkandidat Merz hatte zuletzt erklärt, dass Stimmen für die FDP "verlorene Stimmen" seien.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.02.2025 06:00 Uhr