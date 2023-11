FDP sieht nach Karlsruher Entscheidung Finanzierungsprobleme für grüne Regierungspläne

Berlin: Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Klima- und Transformationsfonds zeichnen sich neue Spannungen in der Ampel-Koalition ab. FDP-Vize Kubicki sieht vor allem die Grünen in der Pflicht: Wirtschaftsminister Habeck müsse sich jetzt Gedanken darüber machen, wie er seine Klimaschutz-Projekte finanziert. Er könne sich jedenfalls nicht vorstellen, dass etwa die grüne Familienministerin Paus widerstandslos soziale Leistungen einspart, um diese Ausgaben zu decken, so Kubicki im Fernsehsender Welt. Klar sei auch, dass man jetzt nicht wieder mit anderen Sondervermögen - also neuen Schuldentöpfen - arbeiten könne. Als erste konkrete Konsequenz aus der Karlsruher Entscheidung verhängte Finanzminister Lindner, ebenfalls FDP, eine Ausgabensperre für den Klimafonds. Habeck wiederum versicherte, alle bereits zugesagten Verpflichtungen würden eingehalten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 15.11.2023 19:15 Uhr