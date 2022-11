FDP sieht beim Bürgergeld Schnittmengen mit CDU und CSU

Nachrichtenarchiv - 21.11.2022 13:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die FDP sieht in der Bürgergeld-Diskussion Schnittmengen mit der Union. Generalsekretär Djir-Saraj bezog sich in einer Pressekonferenz vor allem auf die Forderung nach Sanktionsmöglichkeiten. Da gebe es auch immer Hinweise aus der Bevölkerung, wonach ein Verzicht auf Sanktionen bei säumigen Bürgergeld-Empfängern als nicht gerecht empfunden werde. Das ist auch ein zentraler Kritikpunkt von CDU und CSU. Die FDP hält allerdings - ebenso wie die Grünen - nichts von dem Unions-Vorschlag, zunächst nur die Regelsätze für Hartz-4-Empfänger zu erhöhen, ohne gleichzeitig die Strukturen zu ändern. Nach dem Vorschlag der Ampel-Koalition soll das Bürgergeld zum 1. Januar in Kraft treten. Damit das klappt, muss sich übermorgen der Vermittlungsausschuss von Bundesrat und Bundestag auf einen Kompromiss einigen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.11.2022 13:00 Uhr