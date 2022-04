FDP ruft zur Verteidigung der liberalen Demokratie auf

Russland verlegt offenbar weitere Truppen an die ukrainische Grenze

Kiew: Russland verstärkt offenbar seine Truppen nördlich der Ukraine. Nach Angaben des ukrainischen Generalstabs hat Moskau zusätzliche Einheiten in die russische Region Belgorod verlegt. Darunter seien auch Gefechtseinheiten mit Kurzstreckenraketen vom Typ Iskander-M. Eine Bestätigung von russischer Seite gibt es dafür nicht. Lenkraketen vom Typ Iskander haben eine Reichweite von bis zu 500 Kilometern und können konventionelle oder nukleare Sprengköpfe tragen. Gleichzeitig setzt Russland seine Angriffe auf den Süden und Osten der Ukraine offenbar auch am orthodoxen Osterfest fort. Nach ukrainischen Angaben steht das belagerte Azovstal-Stahlwerk in Mariupol weiter unter Beschuss. In der Hafenstadt Odessa sollen bei einem Raketenangriff auf ein mehrstöckiges Wohnhaus gestern mehrere Menschen getötet worden sein.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.04.2022 13:00 Uhr