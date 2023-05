FDP rechtfertigt Blockade beim umstrittenen Heizungsgesetz

Kurzmeldung ein/ausklappen Das Wetter: In der Nacht in Alpennähe Regen

Das Wetter in Bayern: In der Nacht besonders in Alpennähe noch Regen, örtlich mit Gewittern. Sonst teils länger klar, Tiefstwerte 12 bis 5 Grad. Am Tag in Alpennähe bewölkt, zeitweise Regen; im übrigen Bayern trocken und freundlich. Am Donnerstag und Freitag teils länger sonnig, teils wolkig; im Süden gelegentlich Regen. Höchstwerte 13 bis 22 Grad.

Sendung: BR24 Nachrichten, 23.05.2023 19:45 Uhr