FDP-Politikerin verteidigt Cannabis-Pläne der Regierung gegen Kritik

Berlin: Die drogenpolitische Sprecherin der FDP-Fraktion, Lütke, hat die geplante Cannabis-Freigabe in Deutschland gegen Kritik verteidigt. Die Verbotspolitik sei gescheitert, es brauche einen Paradigmenwechsel, so Lütke im Interview mit der Deutschen Presse-Agentur. Cannabis werde auch jetzt bereits konsumiert, allerdings sei das Schwarzmarktprodukt oft verunreinigt und mit gefährlichen Substanzen gestreckt, sagte Lütke weiter. Hintergrund ihrer Äußerungen sind kritische Stellungnahmen verschiedener Verbände von Polizei, Justiz und Medizin zu der geplanten Cannabis-Freigabe, die noch in diesem Jahr beschlossen werden soll. Morgen findet im Gesundheitsausschuss des Bundestages eine Anhörung von Experten und Verbänden statt.

05.11.2023