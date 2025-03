FDP-Politikerin Strack-Zimmermann rechnet mit Steuererhöhungen

München: Die FDP-Politikerin Strack-Zimmermann rechnet langfristig mit Steuererhöhungen in Deutschland, um das geplante Sondervermögen der nächsten Bundesregierung von 500 Milliarden Euro zu finanzieren. Am BR Sonntags-Stammtisch sagte die Europaabgeordnete, die Kosten müsse die nächste Generation bezahen. Sie sieht die Gefahr, dass das Sondervermögen zum "Gemischtwarenladen“ werde, in den hemmungslos reingegriffen werde. Strack-Zimmermann sprach sich für Steuersenkungen vor allem für den Mittelstand aus.

