FDP-Politiker wollen Asylleistungen kürzen

Berlin: Aus der FDP kommen Forderungen, die Leistungen für bestimmte Asylbewerber zu kürzen. Bundesfinanzminister Lindner und Justizminister Buschmann beziehen sich in einem Gastbeitrag für die "Welt am Sonntag" unter anderem auf Erstaufnahmeeinrichtungen. Dort würden Asylsuchende häufig in Gemeinschaftsräumen mit Medien versorgt. Es sei also zu beweifeln, dass ihnen Ausgaben für Zeitungen erstattet werden müssten, wie es derzeit vorgesehen ist. Lindner und Buschmann werben in dem Gastbeitrag auch für eine elektronische Bezahlkarte für Asylbewerber.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.10.2023 10:00 Uhr