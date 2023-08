FDP-Politiker dämpft Erwartungen an Migrationsabkommen mit Herkunftsländern

Berlin: Der Sonderbevollmächtigte der Bundesregierung für die Migrationsabkommen, der FDP-Politiker Stamp, warnt vor zu hohen Erwartungen an Vereinbarungen mit wichtigen Herkunftsländern von Migranten. Stamp sagte im Deutschlandfunk, es wirke mittel- und langfristig, was erarbeitet würde. Was über viele Jahre vernachlässigt worden sei, könne nicht innerhalb kürzester Zeit herbeigezaubert werden. In der Vergangenheit habe der Fokus meist allein auf der Rückkehr von Menschen gelegen. Jetzt sei der Ansatz der Bundesregierung reguläre Migration zu stärken, aber irreguläre zu reduzieren.

