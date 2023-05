FDP pocht auf Nachbesserungen beim Heizungsgesetz

Kurzmeldung ein/ausklappen Zschäpe streitet NSU-Kontakte nach Bayern ab

Chemnitz: Die verurteilte Rechtsterroristin Beate Zschäpe hat abgestritten, dass der NSU Kontakte nach Bayern und insbesondere nach Nürnberg hatte. Bei der Befragung durch den NSU-Untersuchungsausschuss des Bayerischen Landtags in der JVA Chemnitz sagte Zschäpe nach Angaben von Ausschussmitgliedern, es habe sich um Zufallsopfer gehandelt. Es habe lediglich im Vordergrund gestanden, dass es sich um Menschen türkischer Abstammung handele. Zschäpe gab demnach zudem an, dass es bei der Ausführung der Taten keine Helfer gegeben habe. Laut ihrem Anwalt räumte sie eine Mitschuld an der Mordserie deutlicher ein als je zuvor, eine Mitwirkung jedoch weiterhin nicht. Eines der Ziele dieses Untersuchungsausschusses ist es, mögliche Verbindungen des NSU in die Neonazi-Szene in Bayern aufzuklären.

