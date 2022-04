FDP-Parteitag spricht sich für Lieferung schweren Waffen aus

Nachrichtenarchiv - 23.04.2022 21:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der FDP-Parteitag hat sich für die Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine ausgesprochen. Einen entsprechenden Antrag der Parteiführung verabschiedeten die Delegierten am Abend mit großer Mehrheit. Zuvor hatte auch FDP-Chef Lindner für solche Waffenlieferungen geworben, gleichzeitig aber auch Kanzler Scholz gegen Kritik in Schutz genommen. Lindner betonte, der Kanzler habe das Vertrauen seiner Partei und der FDP-Fraktion im Bundestag. Lindner warnte die Union vor Versuchen, die Koalition in dieser Frage zu spalten. Der Parteitag wählte außerdem Bijan Djir-Sarai mit 89 Prozent zum neuen Generalsekretär. Dem Bundesvorstand gehören künftig drei neue Beisitzerinnen an, womit die Parteiführung weiblicher wird.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.04.2022 21:00 Uhr