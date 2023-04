FDP-Parteitag bestätigt Lindner mit 88 Prozent im Amt

Kurzmeldung ein/ausklappen Bahn nimmt Fernverkehr nach und nach wieder auf

Berlin: Bei der Deutschen Bahn läuft nach dem morgendlichen Warnstreik auch der Fernverkehr wieder weitgehend nach Plan. Das teilte ein Sprecher des Staatskonzerns am Nachmittag mit. Auswirkungen des Ausstands seien wohl aber noch bis in den Abend hinein spürbar. Zum Wochenendstart ist demnach außerdem zu erwarten, dass die Züge äußerst voll werden. Der Warnstreik der Eisenbahnergewerkschaft EVG hatte auch rund 50 private Anbieter getroffen. In Bayern fuhren in der Früh und am Vormittag den Angaben zufolge keine Züge - auch nicht die S-Bahnen. Arbeitsniederlegungen gab es auch an vier Flughäfen. In Düsseldorf, Köln/Bonn, Hamburg und Stuttgart streikt nämlich das Sicherheitspersonal.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 21.04.2023 16:00 Uhr