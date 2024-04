FDP-Papier zur Sozialpolitik löst Streit in Ampelkoalition aus

Berlin: In der Ampel-Koalition gibt es Streit über die Sozialpolitik. Die FDP-Spitze will heute ein Konzept für strengere Regeln beim Bürgergeld und das Aus für die Rente mit 63 beschließen. Heftige Kritik an den Plänen kommt von der SPD. Generalsekretär Kühnert erklärte, die Sozialdemokraten würden nicht zulassen, dass das Land mit dem Fingerspitzengefühl von Investmentbankern geführt werde. CSU-Chef Söder sieht in dem Streit eine - Zitat - "Scheidungsurkunde für die Ampel". Auch CDU-Generalsekretär Linnemann sagt, die FDP müsse aus der Ampel aussteigen, wenn sie ihre Forderungen nicht umsetzen könne. Die Liberalen wollen beim Bürgergeld härtere Sanktionen für Jobverweigerer. Außerdem plädieren sie dafür, die abschlagsfreie Rente mit 63 für langjährig Versicherte abzuschaffen. Das jetzige Modell entziehe dem Arbeitsmarkt wertvolle Fachkräfte, heißt es in dem Papier.

Sendung: BR24 Nachrichten, 22.04.2024 09:15 Uhr