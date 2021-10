FDP nimmt Angebot für Sondierung mit SPD und Grünen an

Nachrichtenarchiv - 06.10.2021 11:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berin: Die FDP will zunächst Dreier-Sondierungsgespräche mit SPD und Grünen führen. Das gab der Chef der Liberalen, Lindner, nach einer Sitzung des Parteivorstands bekannt. Man habe sich in den vergangenen Tagen diskret mit den Grünen ausgetauscht. Schon für morgen habe man Dreiergespräche mit der SPD angeboten, so Lindner weiter. Die Grünen hatten sich bereits kurz zuvor für Dreier-Sondierungsgespräche mit SPD und FDP ausgesprochen. Die Parteivorsitzende Baerbock sagte, mit Blick auf die Gemeinsamkeiten sei dies sinnvoll. Deutschland stehe vor großen Herausforderungen, die rasch angepackt werden müssten. Das Land könne sich keine lange Hängepartie leisten. Grünen-Chef Habeck sagte, mit SPD und FDP seien die größten inhaltlichen Schnittmengen denkbar. Der Vorschlag für Sondierungen mit SPD und FDP stelle aber keine Komplettabsage an eine Jamaika-Bündnis dar.

Quelle: BR24 Nachrichten, 06.10.2021 11:45 Uhr