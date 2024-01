FDP-Mitgliederbefragung zum Ampel-Verbleib endet heute

Berlin: Noch bis heute Mittag können die Mitglieder der FDP darüber abstimmen, ob sie in der Regierungskoalition mit SPD und Grünen bleiben wollen. Dann endet die mit Spannung erwartete Befragung, die Mitte Dezember gestartet worden war. Vorangegangen war ein offener Brief von 26 Landes- und Kommunalpolitikern der Liberalen. Sie hatten nach den Wahlschlappen in Hessen und Bayern gefordert, dass die FDP ihre Koalitionspartner überdenken müsse. Wann das Ergebnis ausgezählt ist, steht noch nicht fest. Allerdings müssen sich weder die Partei noch die Bundestagsfraktion an das Votum halten.

