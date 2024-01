FDP-Mitglieder stimmen knapp für Verbleib in der Ampel

Berlin: Bei der FDP-Mitgliederbefragung hat sich eine knappe Mehrheit für den Verbleib in der Ampel-Koalition mit SPD und Grünen ausgesprochen. 52,24 Prozent der Abstimmenden plädierten dafür, die Regierungsarbeit fortzusetzen, 47,76 Prozent wollten die Koalition verlassen, wie mehrere Medien berichten. An der Abstimmung beteiligten sich demnach etwas mehr als 26.000 der rund 72.000 Parteimitglieder. Die Befragung war Mitte Dezember gestartet worden. Vorangegangen war ein offener Brief von 26 Landes- und Kommunalpolitikern der Liberalen. Sie hatten nach den Wahlschlappen in Hessen und Bayern gefordert, dass die FDP ihre Koalitionspartner überdenken müsse. Weder die Partei noch die Bundestagsfraktion muss sich an das Votum halten.

