FDP macht Weg frei für Mitgliederbefragung zu Ausstieg aus Koalition

Berlin: Die FDP lässt ihre Mitglieder darüber abstimmen, ob ihre Partei in der Ampel-Koalition bleiben soll oder nicht. Dafür hat der Parteivorstand nun den Weg freigemacht. Die Befragung soll laut dem Beschluss schnellstmöglich online über das Mitgliederportal stattfinden. Das Ergebnis ist laut FDP-Satzung aber nicht bindend. Gefordert wurde die Mitgliederbefragung nach einem offenen Brief von 26 Landes- und Kommunalpolitikern. Diese drangen nach den schlechten Wahlergebnissen in Hessen und Bayern darauf, dass die FDP ihre Koalitionspartner überdenkt. Derweil ringen die Ampel-Koalitionäre um einen Ausweg aus der Haushaltskrise. Führende FDP-Politiker hatten zuletzt betont, dass sie trotz aller Meinungsverschiedenheiten keinen Ausstieg aus dem Bündnis mit SPD und Grünen planen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.12.2023 21:00 Uhr